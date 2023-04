Basket .Torna in campo il campionato di serie B prima della pausa per le festività pasquali

Torna in campo il campionato di serie B prima della pausa per le festività pasquali e la Ble Decò Juvecaserta, dopo il blitz di Monopoli, affronta domani sera, mercoledì, la sua seconda trasferta consecutiva in Puglia ospite dell’Adriatica Industriale Corato. Come sempre la vittoria costituisce l’obiettivo dei bianconeri anche per mantenere viva l’ambizione di raggiungere il quarto posto e, quindi, l’accesso ai playoff. Tanto senza, però, sottovalutare la voglia della squadra pugliese che, come sottolinea l’assistente di coach Luise, Antonio Carone, che «farà di tutto per cercare due punti fondamentali nella loro corsa alla salvezza». Guardando agli avversari, il tecnico sottolinea che «rispetto all’andata ha aggiunto Trunic e Boev allungando le rotazioni e rendendole molto profonde e complete, senza dimenticare l’esperienza di Stella, Battaglia e Infante che rendono la trasferta a Corato molto insidiosa. Noi – conclude Carone – vogliamo portare due punti a casa fondamentali per il nostro percorso che ha visto domenica un’ottima prestazione di squadra a Monopoli. Dovremo essere pronti ad una battaglia fisica e mentale per quaranta minuti, cercando di essere uniti sia in attacco che in difesa».

A dirigere la gara del Palalosito tra l’Adriatica Industriale Corato e la Ble Decò Juvecaserta è stata designata la coppia formata da Jacopo Spinelli e Matteo Colombo di Cantù (Co). Al tavolo degli ufficiali di gara Domenico Turi di Foggia (Segnapunti), Luigi Serrano di Monteroni di Lecce (cronometrista) e Francesco Settembre di Gravina In Puglia (24 secondi)».

Come sempre diretta streaming sul canale ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro (lnppass) e radiocronaca diretta sulle frequenze di radioprimarete Caserta.

Oltre alla partita di Corato, l’undicesima di ritorno prevede per domani, mercoledì, anche i seguenti incontri: Geko Consulting Sant’Antimo – IVPC Avellino, Virtus Cassino – Diesel Tecnica Sala Consilina, Teramo a spicchi 2k20 – C.J. Basket Taranto, Pescara Bk 2.0 – White Wise Monopoli. Giovedì 6 si disputeranno le gare: Nuova Cestistica Lions Bisceglie – Bava Opportunity Pozzuoli, Virtus Arechi Salerno – Liofilchem Roseto, mentre il confronto tra Luiss Roma – Tecno Switch Ruvo Di Puglia è stato rinviato al 26 Aprile prossimo.

Questa la classifica attuale: Luiss Roma 42, Liofilchem Roseto e Tecnoswitch Ruvo di Puglia 40, Geko PSA Sant’Antimo e Ble Decò Juvecaserta 34, Virtus Cassino 32, Lions Bisceglie 30, IVPC Del Fes Avellino 26, CJ Basket Taranto 24, Lars Virtus Arechi Salerno 22, Teramo a Spicchi 2K20 e Diesel Tecnica Sala Consilina 20, Adriatica Industriale Corato e White Wise Basket Monopoli 14. Pescara Bk 6, Bava Pozzuoli 2.