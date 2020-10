BASTA CON LE AGGRESSIONI ALLE FORZE DI POLIZIA, il grido del Segretario Generale del Sindacato Carabinieri U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma Carabinieri)

Il comunicato:

ROMA – In queste ore, dopo gli ennesimi episodi di cronaca contro le forze dell’Ordine, il

Segretario Generale del Sindacato dei Carabinieri U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma Carabinieri),

dott. Antonio Savino, attraverso il suo profilo facebook così interviene:

“BASTA CON LE AGGRESSIONI ALLE FORZE DI POLIZIA

Non vogliamo essere i Capri Espiatori del disagio sociale.

Solidarietà e vicinanza a tutti i colleghi carabinieri e poliziotti.

Il Sindacato Carabinieri richiede un intervento immediato del Governo per inasprire le pene per

certi comportamenti violenti, già previste nei precedenti Decreti Sicurezza, poi annullati.

Vogliamo risposte concrete o saremo Noi Carabinieri a scendere in Piazza”,

È possibile vedere il video e foto delle manifestazioni e delle attività dell’Unione Nazionale Arma

Carabinieri al link www.carabinierisindacato.it e, al profilo dott. Antonio Savino Segretario

Generale del Sindacato Carabinieri U.N.A.C. https://www.facebook.com/antonio.savino.3110 .

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’U.N.A.C. Unione Nazionale Arma Carabinieri

Sindacato Autonomo Carabinieri e Militari che ha Sede Legale Coordinamento Nazionale in Via

Dante, 65 a BARI, i cui recapiti sono Tel. Centralino 080/2371240- 14 linee. Per ulteriori

aggiornamenti si rimanda ai portali www.carabinieri-unione.it, www.carabinieri.tv oppure per

informazioni è possibile scrivere a [email protected] . Si ricorda che l’UNAC ha

sedi di rappresentanza a Roma, Bari, Caserta, Catanzaro, Messina, Cosenza, Napoli, Milano,

Cagliari, Agrigento, Sassari, Trapani, Enna, Palermo, Udine, Genova, Venezia, Brescia, Vicenza,

Bergamo, Salerno, Cuneo, Bologna, Firenze, Avellino, Parma e in altre località.