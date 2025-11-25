Martedì 25 novembre 2025, dalle 18.00 alle 19.00, la Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Direzione dell’Anfiteatro campano, in collaborazione con l’Inner Wheel Capua Antica e Nova-Caserta, aderiscono alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, illuminando di arancione le arcate dell’area meridionale del monumento, a sostegno delle iniziative “UNiTE” e “Orange the world” promosse da UN Women.

Il colore simbolo della sensibilizzazione e dell’impegno contro ogni forma di abuso e discriminazione sarà l’elemento portante di un’iniziativa che unirà la forza della cultura e la sensibilità del volontariato femminile in un messaggio comune: “Basta silenzio. Accendiamo il rispetto”.

Nel corso dell’evento prenderanno la parola la direttrice del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, dell’Anfiteatro e del Mitreo, Antonella Tomeo, la presidente Inner Wheel Capua Antica e Nova-Caserta, Silvia Adinolfi, l’assessore alla Cultura del Comune di Santa Maria Capua Vetere Anna Maria Ferriero, la past president provinciale Cif Caserta Elena Spina e la presidente Fidapa BPF Italy Sezione di Caserta Rachele Cantelli, impegnate in attività di solidarietà e di promozione sociale, per sottolineare come la cultura possa fortemente sensibilizzare al cambiamento e all’educazione al rispetto, alla parità di genere e alla tutela dei diritti delle donne.

“L’illuminazione del monumento non è solo un gesto simbolico, ma un momento di riflessione collettiva, accompagnato dalla testimonianza di chi è in prima linea nella prevenzione e nell’ascolto. Illuminare un luogo di storia significa dare luce alla speranza di un futuro libero dalla violenza, tenendo sempre alta l’attenzione e costruendo, a piccoli passi, una società fondata sul rispetto della dignità di ciascuno”, così commenta l’iniziativa Antonella Tomeo.