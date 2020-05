Bayern una vittoria ipotecherebbe il campionato!!

Oggi potrebbe finire la Bundesliga, non certo per causa del Covid-19, ma perché una vittoria del Bayern nello scontro diretto contro il Dortmund, porterebbe la squadra Bavarese a +7.

Quella di oggi sarà una sfida diversa, paradossalmente il Dortmund non avrà neanche il fattore campo visto che si giocherà senza tifosi, ma quello che può portare una spinta in più sarà la voglia di vincere perchè una vittoria riaprirebbe il campionato. Sarà la sfida dei Bomber, da una parte Halland che in Bundesliga viaggia ad una media di un gol a partita, dall’altra parte Lewandowski che in Bundesliga ha più gol che partite giocate. Ovviamente in questo contenuto occhio anche alle altre, perché in caso di sconfitta del Bayern potrebbe riaprirsi la stagione anche per loro.

Risultati: Dortmund-Bayern 26/05, Brema-Monchengladbach 26/05, Francoforte-Friburgo 26/05, Leverkusen-Wolfsburg 26/05, RB Lipsia-Hertha 27/05, Augusta-Paderborn 27/05, Dusseldorf-Schalke 27/05, Hoffenheim-Colonia 27/05, Union Berlino-Magonza 27/05