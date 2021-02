BE DIGITAL – Percorsi di comunicazione digitale per le imprese: venerdì 12 febbraio il webinar sul mondo dei social.

Si intitola “Comunicare con i social” il webinar in programma venerdì 12 febbraio alle ore 17 e organizzato e promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta nell’ambito del ciclo di incontri “BE DIGITAL”. L’iniziativa si propone di fornire alle aziende (associate e non), attraverso le testimonianze dirette degli imprenditori, spunti sul tema della comunicazione digitale. All’incontro online, introdotto dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Caserta, Pasquale Lama, parteciperanno i Presidenti dei Giovani Imprenditori di Napoli e Salerno, Alessandro Di Ruocco e Marco Gambardella, e i delegati al Marketing e alla Comunicazione dei Giovani Imprenditori di Caserta, Salerno e Napoli, Emanuele Adelini, Mariella D’Amico e Carla Recupito.

Organizzato in 4 webinar online (ciascuno della durata di 45 minuti) ogni venerdì del mese di febbraio alle ore 17, il percorso “BE DIGITAL” ha preso il via lo scorso 5 febbraio affrontando il tema dell’identità aziendale nel mondo digitale. In quell’occasione sono intervenuti i Presidenti dei Giovani Imprenditori e della Piccola Industria di Confindustria Caserta, il titolare dell’azienda di comunicazione digitale Alphadelta e il CEO e co-founder di 012 Factory, InnovationHub, incubatore per start-up riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, centro di riferimento in Italia.

I successivi appuntamenti, in programma rispettivamente il 19 febbraio e il 26 febbraio, si occuperanno di due argomenti di grande attualità: l’importanza del web e la gestione dei dati con la cyber security e il tracciamento dei dati attraverso l’utilizzo di un CRM aziendale.

Per confermare la partecipazione al webinar di venerdì 12 febbraio è possibile utilizzare il seguente link: http://www.confindustriacaserta.it/landing/eventi.