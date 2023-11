“Be Inspired by ART”, il Liceo Manzoni di Caserta pioniere del salotto della cultura artistica nazionale e internazionale.

Quarta annualità per il progetto “Be Inspired by ART” del Liceo Statale “A. Manzoni” di

Caserta, diretto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Adele Vairo. Dopo il successo delle

scorse edizioni, il Dipartimento di Storia dell’Arte, diretto dalla professoressa Donatella

Sandias, ripropone, per l’anno scolastico 2023-2024, un nuovo ciclo di appuntamenti che

hanno come comune denominatore l’arte, allo scopo di sensibilizzare gli alunni alla cultura

artistica nazionale e internazionale.

Gli incontri coinvolgeranno personalità del panorama artistico campano note nel territorio

nazionale ed internazionale con lo scopo di promuovere la cultura artistica attraverso le

loro esperienze professionali. Ad aprire la serie di appuntamenti sarà l’architetto Raffaele

Cutillo sabato 4 novembre alle ore 11.00 presso il Teatro del Buon Pastore. Tema

dell’incontro sarà “La città e Calvino”.

Il ricordo di Calvino, a cento anni dalla nascita, è occasione per una profonda riflessione

sulla città. Attraversando saggi e racconti dello scrittore sono desumibili riflessioni sulle

dinamiche contemporanee urbane, sulla architettura e, soprattutto, sulla dimensione

immateriale di questo spazio collettivo per eccellenza, invenzione somma dell'umano. Il

dialogo con gli studenti è supportato da foto e disegni di città reali o immaginifiche e di

visione, oltre la breve lettura di testi calviniani.

All’incontro, rivolto a tutte le classi Quinte, introdotto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa

Adele Vairo e coordinato dalla prof.ssa Donatella Sandias, interverrà il prof. Gianluca

Parente che presenterà il profilo letterario di Calvino. A moderare sarà la giornalista de Il

Mattino, Daniela Volpecina.

La rassegna proseguirà nel corso dell’anno scolastico con altri incontri dall’elevato

spessore culturale e didattico per il proseguimento di un progetto che accende i riflettori

sul meraviglioso mondo dell’arte, materia viva e palpitante.