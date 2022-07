Beccato a sversare rifiuti in pieno giorno. Impossibile denunciare perché le telecamere non sono attive. La segnalazione

Maddaloni – La segnalazione di cui vi portiamo a conoscenza in questa torrida domenica di luglio riguarda un episodio avvenuto qualche giorno fa, che purtroppo non è una novità. Questa volta però “lo zozzone di turno” come ormai vengono definite queste persone è stato colto in flagranza di reato, ma come ci ha raccontato il nostro lettore che ci ha segnalato la squallida vicenda, neanche questo è servito a punire i malfattori colti nell’atto di sversare i rifiuti.

Siamo in via Cucciarella, periferia est di Maddaloni, in una strada tanto residenziale quanto commerciale. Questo non basta a scoraggiare gli habitué di sversamenti di rifiuti e ingombranti vari, tanto che in vari punti di questa strada, stabilmente, ci sono accumuli di mobili, materassi e tanto altro. A nulla serve neanche la presenza in loco di telecamere, e ora scoprirete perché.

Il luogo ve lo abbiamo detto, le 11.00 del mattino di un giorno feriale, l’orario del fattaccio. Pieno giorno, gente a piedi e in auto percorre quella strada. Ed ecco la testimonianza integrale dell’accaduto da parte del nostro lettore: “Un’auto, una FIAT 500 di colore bianco con 2 donne a bordo si ferma. Una delle donne inizia a tirare fuori dall’auto cassette, rifiuti ed altre buste. Il lettore si ferma per invitare le donne a recarsi all’isola poco distante, anziché sversare in strada, ma viene ignorato. A quel punto il nostro lettore contatta la locale polizia municipale per segnalare l’accaduto. Gli viene riferito che è necessaria prima formalizzare una denuncia e che le telecamere sono disattivate. Altra soluzione potrebbe essere inviare una PEC al comandante dei vigili.” Intanto i rifiuti occupano ancora questa strada e non solo questa, che l’hanno trasformata in un’IKEA dei poveri. Le telecamere sono lì, spente e nessuno le teme. E i cittadini onesti e corretti continuano a pagare le tasse per vivere in una città dove il rispetto delle regole è un optional.