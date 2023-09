BECCATO CON 11 DOSI DI COCAINA. DENUNCIATO DAI CARABINIERI 

In Santa Maria A Vico (CE), i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in Stato di Libertà un 31enne del posto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo fermato dai carabinieri mentre era a bordo di una Renault Clio, a seguito di perquisizione veicolare e personale, è stato trovato in possesso di 11 involucri termosaldati di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr. 4,80 e la somma di euro 690, divisa in banconote di vario taglio.

Lo stupefacente rinvenuto nella tasca sx posteriore del pantalone dell’uomo è stato sottoposto a sequestro.