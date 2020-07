“Beccato” dalla videosorveglianza un altro cittadino incivile che scarica abusivamente

SAN NICOLA LA STRADA – Funzionano a piano regime le telecamere di sorveglianza installate nel prolungamento di via Grotta a San Nicola la Strada alle spalle del cimitero comunale. Stavolta hanno registrato l’abbandono selvaggio di vari sacchetti, ad opera della stessa persona, a distanza di tre giorni, nonostante l’ennesimo intervento di pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la strada, effettuato nel frattempo.

Come nei precedenti casi si tratta di rifiuti che potevano essere lasciati nei giorni di conferimento davanti alle proprie abitazioni o al centro di raccolta, sito a pochi metri di distanza dal punto dove sono stati abbandonati per due volte i sacchetti.

Le telecamere installate di recente a cura dall’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, guidata dal Sindaco Vito Marotta e specificamente richieste dall’Assessore all’Ambiente Lucio Bernardo, non hanno lasciato scampo all’autore, rintracciato dalla Polizia Municipale sannicolese guidata dal Comandante Tenente Colonnello Alberto Negro che ha provveduto a multare il cittadino indisciplinato per ognuna delle volte in cui ha abbandonato i rifiuti, oltre alle violazioni del codice della strada che sono state contestate.

“Anche stavolta le immagini delle telecamere ci aiutano” – dicono il Sindaco Vito Marotta e l’Assessore Lucio Bernardo – “purtroppo nonostante il lavoro profuso a diffondere sia il pieghevole con i giorni ed i rifiuti da conferire di volta in volta che il calendario della raccolta differenziata, c’è sempre chi fa finta di cadere dalle nuvole per giustificare il poco civile e rispettoso comportamento immortalato dalle immagini”.

Si ricorda che per i rifiuti “ingombranti” è attivo il numero telefonico 344 0864328 da contattare per prenotare e concordare il ritiro.