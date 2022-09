Beccato “zozzone” che sversava rifiuti. Elevata sanzione a suo carico

Maddaloni – Le segnalazioni sono utili e quando arrivano in maniera tempestiva riescono anche a sortire il giusto effetto. E’ quanto è accaduto ieri sera a Maddaloni, in via delle Vigne dove alcuni residenti, intorno alle 20,30 hanno notato un uomo che si fermava con l’auto nella suddetta strada e depositava, incurante delle regole, un bel pò di rifiuti.

I vigili, allertati, si sono recati sul posto, cogliendo l’uomo in flagranza di reato, effettuando così a suo carico una sanzione di alcune centinaia di euro.

Il soggetto risulta residente a san Nicola la Strada, e aveva pensato bene di venire ad “inzozzare” il vicino comune di Maddaloni.

Questa volta non gli è andata bene ed è stato giustamente punito.