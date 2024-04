Beep lavoro. La banca del tempo ti aiuta a trovare lavoro

Maddaloni – Anche quest’anno la BdT aggiunge un nuovo tassello al progetto di miglioramento della nostra città! Prestate bene attenzione. La BdT apre BeepLavoro. Che cos’è BeepLavoro?

BeepLavoro vuol dire trovare qualunque cosa si cerchi nel tempo di un Beep.

La BdT infatti si pone da cerniera fra chi cerca AIUTO e chi lo OFFRE facendo incontrare nel tempo di un Beep persone a metà strada, che in autonomia potranno accordarsi sul da farsi per modalità, tempi e spese.

La bacheca elettronica non serve solo per il lavoro ma usata al meglio, anche per noleggiare, scambiare, disfarsi, donare, comprare, riparare, incontrare, organizzare ecc.

Consideratelo questo come la bacheca che trovate nelle chiese o il passaparola al bar.

Chi cerca e chi offre lavoro deve utilizzare semplicemente un modulo di registrazione scaricabile da internet o da richiedere attraverso WhatsApp.

Cliccando su “Invia”, il nostro modulo ritorna alla BdT che si occuperà GRATUITAMENTE di incrociare i profili degli utenti preoccupandosi della sicurezza dei dati personali trattati.

La BdT punta molto su questo progetto che anche se non cambierà la vita a nessuno, vi assicuro che sarà molto ma molto utile..

Contattaci inviando il messaggio “BEEPLAVORO” su WhatsApp ai numeri 3384745403 oppure 3511362733. Riceverete il modulo di iscrizione. compilatelo e inviatelo, vogliamo che diventi virale. Potrete compilarlo quante volte vorrete, una per ogni necessità o offerta.

Salvate il link sul telefonino con la sua bella icona per utilizzarlo a piacimento.

Da WhatsApp, selezionare il link (esce scritto “Copiato”), premere sui tre puntini in alto, poi , poi e poi l’icona.

Beeeep, alla prossima