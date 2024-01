Befana con gli Arteteca

Maddaloni – L’Epifania che tutte le feste porta via a Maddaloni arriva con il noto duo comico “Arteteca”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Maddaloni, con il patrocinio del comune di Maddaloni, ha, come negli scorsi anni la direzione artistica di Pasquale Giordano. L’appuntamento è come da tradizione alle ore 15.00 alla stazione di Maddaloni. La Befana arriverà in treno accompagnata dai noti comici e dopo il corteo su corso I Ottobre arriverà in piazza don Salvatore d’Angelo dove ci saranno stand enogastronomici e regali per tutti i bambini. Al termine ci sarà un grande falò che brucerà la Befana e chiuderà la manifestazione. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Una grande festa per iniziare questo anno e per chiudere in bellezza le festività natalizie.