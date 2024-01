Befana rinviata causa maltempo

Maddaloni – Le avverse condizioni meteo non permettono lo svolgimento della manifestazione della Befana a Maddaloni così come era stato organizzato. Si ricorda che tutta la manifestazione si sarebbe svolta all’aperto e l’incertezza del meteo di queste ultime ore ha fatto prendere la decisione di rinviare l’evento a data da destinarsi così. ” L’evento è stato organizzato in modo molto articolato, tutto all’aperto, e con in cui coinvolgimento di artisti di fama nazionale non potevamo rischiare che andasse tutto perduto causa pioggia.nell’incertezza è stata presa questa decisione” Questa la nota pervenutaci dal direttore artistico Pasquale Giordano.