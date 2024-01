“BEFANA SICURA” CONTROLLI SULLA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DOLCIARI TIPICAMENTE COMMERCIALIZZATI NELLA RICORRENZA DELLA FESTIVITÀ DELL’EPIFANIA

sequestrati migliaia di prodotti dolciari agroalimentari tra cioccolatini, caramelle e merendine ed

elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi 25000 euro.

Nell’ambito della campagna di controlli denominata “befana sicura”, nella settimana corrente,

militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Caserta e della

Stazione CC Forestale di Marcianise (CE), reparti operanti in seno al Gruppo Carabinieri Forestale

di Caserta, hanno svolto mirati controlli inerenti l’etichettatura dei prodotti dolciari tipicamente

messi in vendita nella ricorrenza della festività dell’epifania.

Controllati decine di esercizi commerciali e punti vendita della Provincia casertana ove sono state

riscontrate irregolarità amministrative inerenti la normativa specifica del settore agroalimentare

con particolare riferimento alla messa a disposizione e posizionamento delle informazioni

obbligatorie sugli alimenti che, in base alla legislazione comunitaria, devono essere rese disponibili

e facilmente accessibili per il consumatore.

In particolare nei comuni di Curti, Marcianise, Capodrise e Maddaloni le difformità le verifiche

hanno riguardato svariati punti vendita ove è stata accertata la commercializzazione di migliaia di

dolciumi di tipologia mista e mini snacks, posti in vendita alla rinfusa all’interno di ceste, risultati

sprovvisti, in tutto o in parte, della prescritta etichettatura riguardante le informazioni obbligatorie

al consumatore, poiché privati dell’imballo esterno originario contenente le singole unità in

vendita, nonostante su alcuni di essi risultasse ben specificato, ed in diverse lingue, che gli stessi

non potevano essere venduti singolarmente. A ciò si aggiunga, poiché privi di confezione di

immissione al commercio, anche la carenza dell’indicazione degli ingredienti e della data di

preferibile consumo, informazioni parimenti obbligatorie per l’acquirente.

Infine, è stata anche accertata la messa in vendita di “cioccolatini e caramelle” di diversa tipologia,

risultati completamente anonimi e mancanti di qualsivoglia indicazione di etichettatura, ivi

compreso il lotto di produzione o altro elemento utile a metterli in correlazione con la

documentazione di rintracciabilità.

La campagna si è conclusa con il sequestro di circa 200 kg di prodotti dolciari agroalimentari tra

cioccolatini, caramelle e merendine e con l’irrogazione da parte dei militari forestali di sanzioni

amministrative per un importo complessivo di quasi 25000,00 euro.