Beinasco: Tentano la fuga dopo un furto e percosse ad una guardia giurata

Beinasco – Sono finite in manette due persone che si sono introdotte in un supermercato ed hanno cercato di asportare, alcuni prodotti da un supermercato a Beinasco comune della provincia di Torino. Dopo l’entrata ed il blitz all’interno del supermercato hanno cercato la fuga di forza strattonando anche le guardie giurate presenti all’ ingresso del supermercato questa una breve ricostruzione di quanto accaduto: Dopo l’entrata ed il blitz all’interno del supermercato, prima hanno rubato prodotti dagli scaffali del supermercato, nascondendoli sotto la giacca. La guardia giurata però li teneva d’occhio e quando hanno tentato di superare le casse senza pagare, il vigilante era corso per bloccarli. Peccato che quei due non ne volevano sapere di pagare quanto dovuto e alla vista della vigilanza non si sono intimoriti, spingendo via a terra l’addetto. Una breve rincorsa, mentre nel frattempo erano già stati chiamati i carabinieri, finché non sono stati bloccati dai militari ed arrestati. E’ successo a Beinasco, nel pomeriggio di martedì, lungo strada Torino.

Sull’ argomento è intervenuto il sindacalista napoletano Giuseppe Alviti, tra l’altro presidente e leader associazione nazionale guardie particolari giurate con qualche breve dichiarazione: “Un adeguata formazione professionale aiuti ad aumentare qualitativamente il servizio delle stesse, aggiungendo poi – continua Giuseppe Alviti – che è molto importante una adeguata formazione delle guardie particolari giurate che aumenta la loro utilità e consente loro di essere ancora più precise”.