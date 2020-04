BellaCiao in ogni Casa anche a Caserta.

Caserta. Il 25 aprile alle ore 15 è l’ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti ad esporre dalle finestre e dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao”. Questa l’iniziativa dell’ ANPI, appoggiata da CGIL, CISL e UIL e dal Comune di Caserta, come in molti comuni italiani. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore.

In merito il sindaco di Caserta, Carlo Marino: “ Il 25 aprile ricorderemo quanti hanno combattuto e perso la vita per sostenere i valori della democrazia, della libertà, della solidarietà. Un ricordo che si fa ogni anno più importante per contrastare qualsiasi tentativo di revisionismo e per difendere i valori della nostra Costituzione nata dalla Resistenza e basata sull’Antifascismo”