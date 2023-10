Bellona: ordinanza dispone l’abbattimento della villa in costruzione del ginecologo Giovanni Moccia

In data 10 ottobre il settore edilizia privata del comune di Bellona (Caserta),su disposizione della Prefettura di Caserta, ha ordinato la demolizione integrale,con contestuale ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla notifica, dell’immobile sito in via Volturno in località Triflisco del comune di Bellona, immobile di cui è proprietario il ben noto ginecologo dott. Giovanni Moccia. Si tratta di un fabbricato di considerevoli dimensioni ovvero una villa eretta sulle suggestive colline di Triflisco,in zona agricola, ammantando la falsa motivazione di impresa di coltivatore diretto. Il fabbricato è completato al rustico per l’intervento sollecito dell’ avv. Luigi Adinolfi che presentò ricorso tempestivo, all’origine della procedura di contestazione, e che ha vinto in primo e secondo grado, con successiva sentenza del TAR e finale sentenza del Consiglio di Stato. Come verificabile nell’ immagine da Google la villa è un pugno nell’occhio viste le sue dimensioni, ma e’ evidente che il ginecologo temesse di non aver abbastanza spazio per ….. depositare le sue derrate agricole, come ha perfino dichiarato nella sua relazione agli atti.