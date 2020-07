Belvedere di San Leucio. La matrice politica della tappa per il tour di Matteo Renzi per la presentazione del suo libro “La mossa del Cavallo”.

Al belvedere di San Leucio si é svolta nel pomeriggio della giornata di ieri la tappa casertana per il tour di Matteo Renzi per la presentazione del suo libro, “La Mossa del Cavallo. Come ricominciare, insieme”.

L’incontro, svoltosi dalle 18.30 in poi, è avvenuto nel rispetto della sicurezza e della normativa relativa al distanziamento sociale, ed é stata una grande occasione per condividere le proposte di Italia Viva per la ripartenza del Paese sul piano economico, politico, sociale, sui temi dell’educazione, del digitale e dell’idea di futuro.

Ad accogliere Matteo Renzi ci sono stati, Nicola Caputo e i coordinatori provinciali, Carmen De Rosa e Giuseppe Altrieri, oltre a tutti gli esponenti del partito di Italia Viva Caserta.

Difatti, erano ivi presenti tutti gli esponenti di Italia Viva.

A portare il saluto istituzionale, invece, il sindaco di Caserta Carlo Marino e il presidente del Consiglio comunale Michele De Florio.

Presenti, anche, tutti gli aspiranti candidati alla Regione.

C’erano Pasquale Antonucci, Filippo Fecondo, Luigia Martino, Vincenzo Santangelo, Mariano Scuotri, Pietro Smarrazzo, che con la partecipazione di oggi chiude definitivamente i ponti con Forza Italia, e Raffaella Zagaria.

In sala anche i consiglieri di Caserta Roberto Peluso, Gianni Megna, quello di Maddaloni Angelo Campolattano, i rappresentanti dell’ex area Giachetti Piergaetano Fulco e Domenico Grande.

Al di lá della presentazione del libro, gli spunti politici sono stati tanti.

Matteo Renzi, infatti, ha riconosciuto a Caputo il grande lavoro fatto nella costruzione di una lista ampia ed inclusiva.

Come è noto tra poche settimane in Campania si andrà a votare per le elezioni regionali dove il partito dell’ex premier appoggerá il candidato del centrosinistra Vincenzo De Luca.

Cosí Matteo Renzi ci ha tenuto a spendere delle parole di forte sostegno per il suddetto candidato, elogiando i risultati ottenuti durante la situazione di emergenza da Covid 19:

«De Luca ha gestito bene l’emergenza Coronavirus, basta vedere i numeri della Campania rispetto ad altre regioni, ed è stato sempre puntuale nell’informazione, qualche volta è andato sopra le righe, ma conosciamo Enzo; è arrivato persino a farsi ritwittare da Naomi Campbell, una cosa che nessuno avrebbe pensato» ha concluso il senatore fiorentino.