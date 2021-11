Belvedere di San Leucio presenta “Campania Wine” (video e foto)

“Il vino è la risposta della terra al sole”

Caserta. Si è tenuta questa mattina, alle 11, presso l’Enoteca Provinciale, in via C.Battisti, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Terra di Lavoro Wines”, promosso dal Consorzio Vitica ed in programma dal 4 al 6 dicembre al Belvedere di San Leucio.

Nel corso dell’incontro, il Presidente del Consorzio Vitica, Cesare Avenia e la giornalista, Antonella Amodio, che farà parte della commissione di degustazione, hanno illustrato il programma dei tre giorni di “Terra di Lavoro Wines” in cui si parlerà meritatamente di Caserta.

Questa straordinaria iniziativa, mai verificatasi prima in Terra di Lavoro di Caserta e realizzata con il cofinanziamento dalla Regione Campania Fears-Psr 14-20 ed in collaborazione con Ais Campania, vedrà impegnate tante cantine, in degustazione tanti vini, seminari e la presenza di persone del settore, critici, appassionati Wine Lovers.

“Campania Wines” nasce dall’idea, organizzata nelle riunioni tra i vari presidenti di consorzi, di unire il programma di 5 consorzi in un’unica manifestazione.

Dal 1 al 7 Dicembre, quindi, si avranno sette giorni di vini in Campania:

-Dall’1 al 3 Dicembre, ad Avellino e il 3 anche a Napoli

-Dal 4 al 6 Dicembre a Caserta e Salerno

-il 7 Dicembre a Benevento

A Caserta, l’evento si svolgerà con lo sfondo del magnifico scenario del Belvedere di San Leucio e, durante l’apertura del convegno, sarà mostrato un video per rappresentare i vini e la bellezza della provincia di Caserta.

Ad aprire i lavori sabato 4 dicembre, alle 10,30, ci sarà il Forum dal titolo “Il valore delle denominazioni di origine nei processi di sviluppo territoriale della provincia di Caserta: nuove prospettive”.

Dopo il benvenuto da parte del sindaco di Caserta Carlo Marino e del presidente della Camera di Commercio Tommaso De Simone, interverranno, moderati da Luciano Pignataro: -Salvatore Schiavone (Direttore ICQRF Italia Meridionale)

-Riccardo Ricci Curbastro (Presidente Federdoc e Equitas)

-Riccardo Vecchio (Docente presso il Dipartimento di Scienze Agricole dell’Università “Federico II” di Napoli)

-Nicola Matarazzo (Coordinatore dei Consorzi di Tutela dei Vini della Campania)

Le conclusioni saranno affidate a Cesare Avenia (Presidente del Consorzio ViticasertaVitica) e Nicola Caputo (Assessore all’Agricoltura della Regione Campania)

Dopo il convegno, alle 15 di sabato 4 dicembre, ci sarà l’apertura delle degustazioni, in cui si potrà sorseggiare, gratuitamente, una quantità di vini di Caserta.

La prima giornata del WineTasting sarà dedicata ai doc Asprinio di Aversa e Galluccio e all’Ig Roccamonfina.

Contestualmente ci sarà il WineDay con la possibilità di assaggiare i vini di tutte le denominazioni tutelate dal Consorzio Vitica.

Alle 18, invece, prenderà il via la prima “Masterclass”, curata dall’Ais Caserta, con posti limitati, a pagamento, con accesso su prenotazione al link: https://www.eventivitica.it/

in cui saranno presentate le denominazioni e raccontati i vini dei produttori casertani selezionati durante il WineTasting.

Domenica 5 dicembre, invece, giornata interamente dedicata al gusto. Alle 11 il WineTasting stavolta dedicato alle denominazioni Falerno del Massico doc e Terre del Volturno. Contestualmente prenderà il via anche il secondo giorno del WineDay. Alle 18 il secondo appuntamento con la “Masterclass”. Lunedì 6 dicembre il WineTour farà calare il sipario sulla tre giorni.

Un vero e proprio viaggio, quasi una startup, alla scoperta delle denominazioni casertane, della cultura e delle tradizioni di un territorio autentico e genuino, con lo scopo di interessare coloro che interverranno, rendendoli ambasciatori e portavoce, quando, magari in un ristorante, chiederanno perché siano presenti solo vini nazionali e non quelli locali. Inoltre, con la degustazione alla cieca, eliminerà ogni pregiudizio.

L’ingresso ai WineDay sarà, come preannunciato, gratuito, previa esibizione del Green Pass, mentre la masterclass sarà a pagamento.