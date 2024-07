BELVEDERE NEWS CON FUTURA VANVITELLI

Ieri, 11 giugno, presso la redazione di Belvedere News, si è tenuto un significativo evento contro la criminalità organizzata, in collaborazione con l’associazione studentesca Futura Vanvitelli. L’incontro ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama legale e politico, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della lotta alla criminalità organizzata e sul ruolo del diritto nella società.

L’evento ha avuto inizio con i saluti istituzionali del direttore Fiore Marro e dell’editore Antonio De Falco, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra media e istituzioni per promuovere una cultura della legalità. La giornata è stata ideata dal professore Pasquale Vitale, mentre il ruolo di moderatrici è stato brillantemente ricoperto dalla scrittrice e giornalista Lucia Sforza e dalla professoressa e giornalista Ilenia Liguori.

Tra i relatori principali, i consiglieri di dipartimento Domenico Iodice e Nicoletta Sbordone hanno aperto il dibattito con un incisivo discorso sull’importanza della diffusione della conoscenza del diritto. Hanno evidenziato come la mancanza di consapevolezza legale possa rappresentare un ostacolo nella lotta alla criminalità organizzata, invitando la comunità a fare di più per promuovere l’educazione giuridica tra i giovani.

Il consigliere comunale Gianluca Iannucci ha fornito una prospettiva di rappresentanza storica e professionale sul tema, condividendo esperienze e suggerimenti su come affrontare e combattere la criminalità organizzata. La preside Adele Vario ha poi offerto un punto di vista educativo, spiegando come le scuole possano svolgere un ruolo cruciale nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

Il culmine dell’evento stato raggiunto quando l’avvocato Romolo Vignola ha preso la parola. Con grande abilità e precisione, Vignola ha illustrato come il codice penale affronta la criminalità organizzata, facendo luce sulle varie disposizioni legislative e sugli strumenti giuridici disponibili per combatterla. Ha condiviso numerosi esempi tratti dalla sua lunga carriera di avvocato penalista, raccontando casi concreti che lo hanno visto protagonista nella lotta contro la criminalità organizzata. Questi esempi hanno offerto al pubblico una visione approfondita e realistica delle sfide quotidiane che i professionisti del diritto affrontano in questo campo.

Infine l’assessore Enzo Battarra, ha arricchito il dibattito con riflessioni sul valore della cultura e dell’arte come strumenti di resistenza e denuncia contro le mafie.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e riflessione, mettendo in luce l’importanza della cooperazione tra diverse realtà sociali, istituzionali e culturali per costruire una società più giusta e sicura. La partecipazione attiva e l’interesse dimostrato dai giovani presenti testimoniano la necessità di continuare a promuovere iniziative simili, affinché la lotta alla criminalità organizzata diventi un impegno condiviso da tutti.