Belvederenews fermo in segno di lutto . Buon Viaggio Amalia

Caserta. Un grave lutto ha colpito l’ intera redazione di Belvederenews . Amalia Bizzarro , mamma del nostro Direttore Fiore Marro e’ passata a vita migliore . Una donna eccezionale, rimasta vedova giovanissima ha tirato avanti la sua famiglia con orgoglio , onore e sacrificio . Amalia era una donna sempre sorridente , disponibile , la sua simpatia l’ ha resa unica agli occhi di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

In segno di rispetto per lei e per Fiore Marro domani la nostra testata non pubblicherà’ articoli. Vi terremo informati sulla data e ora dei funerali .A Fiore e le sue tre sorelle Anna , Caterina e Antonella le nostre più sentite condoglianze .