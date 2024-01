Belvederenews oggi fermo per lutto

Caserta. Per l’ intera giornata di oggi, venerdì 26 gennaio, la testata giornalistica Belvederenews non pubblicherà articoli in segno di lutto per la scomparsa di Amalia Bizzarro, madre del nostro Direttore Fiore Marro.

Ricordiamo che la salma sarà trasportata domani, sabato 27 gennaio, alle ore 11,30 a Cervinara dove nella Chiesa di S. Adiutore sarà celebrato il rito funebre. Alla famiglia Marro- Bizzarro rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze da parte nostra e da “Subito Formazione “ di De Falco Rosaria.