BelvedereNews Organizza il II Corso di scrittura giornalistica . ISCRIZIONI LIMITATE

Caserta. Tutto pronto per il II corso di scrittura giornalistica organizzato dalla testata BelvedereNews 2.0 regolarmente iscritta al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
HAI SEMPRE SOGNATO DI DIVENTARE GIORNALISTA ,MA NON SAI DA DOVE COMINCIARE ?
Belvedenews 2.0 propone il II laboratorio di scrittura giornalistica , con l’ obbiettivo di fornirti le nozioni base, per migliorare la tua capacità di espressione scritta nell’ attività giornalistica.
SE IL MONDO DEL GIORNALISMO è DA SEMPRE LA TUA PASSIONE, NON PERDERE QUESTA OPPORTUNITA’!
N.B. Per i più’ meritevoli , la possibilità di pubblicare articoli su BelvedereNews 2.0 e , previo percorso previsto dall’ Ordine dei Giornalisti , acquisire il Tesserino di Giornalista Pubblicista e l’ iscrizione all’ Albo .
PER INFO. 3202420795 OPPURE DIRETTAMENTE IN REDAZIONE DAL LUNEDÌ AL VENERDI’ ORE 10 -12,30
16,30 – 18,30