Belvederenews:il corso si arricchisce di nuove ed importanti novità

Procede regolarmente il corso di scrittura giornalistica organizzato dalla testata giornalistica Belvedeeenews. In particolare l’ ultimo incontro della settimana ha visto la partecipazione del noto giornalista Marco Lugni che con il suo intervento ha coinvolto i corsisti che sono apparsi molto interessati alla lezione .

La presenza di Lugni alla lezione di ieri in realtà’ non e’ stato un caso .Infatti si e’ trattato di un’ importante novità introdotta per la prima volta nella giornata di ieri e lanciata il 31 aprile dalla direttrice del giornale Giovanna Paolino.

Ogni giovedì dunque il corso potrà contare sulla presenza di un ospite fisso che in qualita di giornalista tratterà un determinata tematica affianco ai due docenti Gabriele Luberto ed Adriana Caprio e all’editore Antonio De Falco.

Nel frattempo sempre più massiccia si fa la presenza di coloro che con devozione seguono il corso e ambiscono a fare del giornalismo la loro professione di vita a testimonianza della bontà del lavoro fin qui svolto.