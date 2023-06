BENI COMUNI: È IN AVVIO LA PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA DEL PARCO “BIMBO VILLAGE” NEL QUARTIERE ACQUAVIVA

La Giunta Comunale ha approvato una delibera, presentata dall’Assessora al Patrimonio,

Annamaria Sadutto, che prevede la gestione condivisa del Parco “Bimbo Village” situato

nel Quartiere Acquaviva. La Giunta ha demandato agli uffici competenti la predisposizione

di un avviso, di una manifestazione di interesse che raccolga le proposte da parte di

associazioni impegnate in ambito socio-culturale, per la realizzazione di un patto di

collaborazione, finalizzato alla gestione, in sinergia con il Comune, dell’area situata tra via

Avellino e via Acquaviva.

Un atto che va nella direzione, più volte ribadita dall’Amministrazione, di promuovere e

sostenere la gestione efficace e l’utilizzo di parchi urbani, spazi aperti e attività ricreative

come strumenti utili al mantenimento di comunità sane e rispettose della natura.

Il Comune ha posto come condizioni necessarie per l’accoglimento delle proposte di

collaborazione la nomina di un custode che svolga attività di controllo sulla struttura e la

precisa definizione degli orari di apertura e chiusura del parco.

“Con questa iniziativa – ha spiegato l’Assessora al Patrimonio, Annamaria Sadutto –

portiamo avanti un progetto, quello dei patti di collaborazione con le associazioni per la

gestione dei beni comuni, in cui crediamo molto. Il coinvolgimento della cittadinanza,

infatti, è una garanzia in termini di cura e di attenzione per gli spazi dedicati

all’aggregazione e al tempo libero in ogni quartiere. Siamo certi che riscontrerà grande

interesse e ripeteremo altrove questo tipo di esperienza”.

“I beni comuni – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Lucia –

rappresentano un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo sociale dei quartieri

della città. Abbiamo tante associazioni sul territorio che svolgono attività di cittadinanza

attiva e sono il migliore esempio per far capire quanto è importante prendersi cura degli

spazi comuni”.

“Per il Quartiere Acquaviva – ha dichiarato il consigliere comunale di zona, Pasquale

Antonucci – è fondamentale avere a disposizione degli spazi dedicati ai bambini, agli

anziani e, più in generale, ad attività aggregative, nel pieno rispetto delle prescrizioni del

Comune. Stiamo lavorando molto per l’intero Quartiere, che a breve sarà completamente

trasformato grazie ai tanti interventi previsti nell’ambito del Pnrr. Il nostro impegno è

costante e proseguiremo nella realizzazione di iniziative utili alla crescita di questa

fondamentale zona della città”.