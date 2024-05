BENI CONFISCATI: CONCLUSI GLI INCONTRI CON LE REALTÀ DEL TERZO SETTORE.

Stamani, presso la Sala Consiliare del Comune di Caserta, alla presenza dell’Assessora ai

Beni Confiscati, Emilianna Credentino, e del Consigliere comunale, Massimiliano

Palmiero, si è tenuto l’ultimo incontro tra l’Amministrazione e le realtà del Terzo Settore in

vista della partecipazione ad un bando della Regione Campania che prevede il

finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni di start up di innovazione

sociale ed economia sociale. L’Amministrazione, infatti, intende mettere in campo un

progetto di valorizzazione di un immobile confiscato sito in via Sant’Antonio da Padova a

Caserta. A tal proposito, negli ultimi due mesi il Comune ha coinvolto gli operatori del

Terzo Settore attivi sul territorio, così come previsto dal Bando regionale, al fine di recepire

proposte utili a realizzare attività di rilevante valenza sociale all’interno dell’immobile.

Terminata questa fase, ora il Comune provvederà a pubblicare un avviso al quale

potranno rispondere le realtà del Terzo Settore, proponendo un progetto. Una

Commissione interna al Comune valuterà gli elaborati e quello ritenuto maggiormente

valido parteciperà al Bando regionale insieme al Comune.

Questo bando della Regione a favore dei Comuni prevede un’attività di co-progettazione

tra amministrazioni comunali e soggetti del terzo settore. Nello specifico, sono finanziati

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia di beni

immobili confiscati alla criminalità organizzata nel territorio regionale, trasferiti al

patrimonio indisponibile degli enti locali, nei quali avviare azioni per le start up intese come

avvio di una specifica attività per progetti di innovazione sociale ed economia sociale. Le

risorse saranno impiegate sia per le attività di riqualificazione e successivo arredo del

bene che per il supporto delle attività di gestione dello stesso.

“Abbiamo terminato questa fase importante del Tavolo di confronto con gli operatori del

Terzo Settore – ha spiegato l’Assessora ai Beni Confiscati, Emilianna Credentino – e ora

siamo pronti a pubblicare un avviso e a selezionare il progetto più idoneo col quale

partecipare al Bando della Regione Campania. Il nostro obiettivo fondamentale, per

conseguire l’obiettivo della valorizzazione dell’immobile di via Sant’Antonio, è la

condivisione delle progettualità con le realtà dell’associazionismo. Il riutilizzo dei beni

confiscati ci consente di utilizzare questi spazi per iniziative socialmente valide ma anche

di promuovere e rafforzare la cultura della legalità e della solidarietà”.