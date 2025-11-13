Attualità

Beni Confiscati, Giovani ed Economia Sociale nei programmi elettorali dei candidati alle elezioni regionali”

visita presso il bene confiscato “Antonio Landieri”

Di Pasquale Vitale

Pugliano di Teano (CE)– La Cooperativa Sociale “La Strada” è lieta di invitare la cittadinanza, le istituzioni e la stampa all’evento “Beni Confiscati, Giovani ed Economia Sociale nei programmi elettorali dei candidati alle elezioni regionali”, che si terrà sabato 15 novembre alle ore 11:00presso il bene confiscato “Antonio Landieri”, in Via Fortunato Messa snc, Pugliano di Teano (CE).

L’iniziativa si svolgerà in un luogo altamente simbolico, rappresentativo della rinascita e del riuso sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata.
Sarà un momento di confronto concreto tra istituzioni, candidati e realtà del territorio sui temi della riqualificazione e valorizzazione dei beni confiscati, dell’integrazione con il modello dei Budget di Salute, nonché sulle politiche giovanili, sull’economia sociale e sostenibile e sul ruolo attivo del Terzo Settore nello sviluppo locale.

All’incontro parteciperanno: Giovanni Scoglio, Sindaco di Teano, Pierluigi Landolfi, candidato alle elezioni regionali della Regione Campania, Camilla Sgambato, candidata alle elezioni regionali della Regione Campania, Susanna Camusso, Senatrice e Commissaria Provinciale del PD di Caserta, Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo, Stefano Mancini, Presidente della Cooperativa “La Strada”, Igor Prata, Segretario Generale Flai CGIL Campania e Napoli. Modererà Melissa Bonafiglia giornalista.

L’evento è aperto alla cittadinanza e alla stampa. Un’occasione di dialogo e partecipazione per promuovere un sistema di sviluppo dell’Alto Casertano fondato su legalità, inclusione e sviluppo sostenibile.