Beni confiscati, Perillo e Nazzaro a colloquio col Ministro dell’Interno Lamorgese

Roma, 21 aprile. Nella giornata di oggi, il presidente della Nuova Cooperazione Organizzata (NCO) Simmaco Perillo, insieme allo scrittore e giornalista Sergio Nazzaro, sono stati ricevuti dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e dal capo di gabinetto prefetto Bruno Frattasi, già direttore dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati, per presentare il nuovo progetto Nuove Comunità Organizzate, finanziato proprio dal PON Legalità del Ministero dell’Interno.

Un lungo e cordiale colloquio in cui si è dialogato del territorio, dei beni confiscati in provincia di Caserta, dell’iniziativa Pacco alla Camorra che ha avuto il sostegno della Polizia di Stato.

Un incontro che segna ancora una volta la stretta collaborazione tra Stato, Istituzioni e cooperazione sociale per diffondere legalità e creare economia sociale.