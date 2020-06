Benitez ci crede, Napoli prenditi la Coppa Italia

Chi ama Napoli non dimentica: sembra questo il motto perfetto per Benitez ex allenatore del Napoli. Il tecnico, nonostante in Cina sarà notte inoltrata durante lo svolgimento della partita qui in Italia, farà di tutto per seguire la finale di coppa Italia.

Benitez e’ stato allenatore del Napoli vincendo appena un solo trofeo proprio contro la Juventus in finale di Supercoppa italiana a Doha nel 2014. Ieri il Mister, durante un ‘intervista, non ha nascosto il suo tifo per il Napoli che questa sera si scontrera’ con la Juventus di Sarri per la finale di Coppa Italia.

Queste le parole di Benitez:”Ho grande rispetto per la Juventus, club che ha storia indiscutibile, ma i miei due anni partenopei restano indimenticabili. Città meravigliosa e bellissima, pubblico eccezionale, caldo come pochi: spero che il destino sia con loro. Io e il presidente siamo rimasti in contatto e, quando capita di parlarsi, si avverte stima reciproca. All’epoca, come inevitabile che sia, ci furono divergenze, ma niente di clamoroso o di irrispettoso. Abbiamo avuto modo di chiacchierare a gennaio, mi sembra, perché si poteva profilare uno scambio tra Lozano e Carrasco; e poi in occasione del suo compleanno, recentemente, quando è stato piacevole confessare i sentimenti che l’uno prova nei confronti dell’altro. Napoli è stata casa mia per due anni. L’ho girata tutta, ne ho ammirato la sua storia, la sua cultura, i suoi tesori, la sua sensibilità. È una città che ti entra dentro e non ti lascia più”.