Bentornato sovrintendente! Gli auguri dell’IRVAT di buon lavoro

IRVAT: Auguri a Mariano Nuzzo, nuovo dirigente alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento.

L’IRVAT, Istituto per la Promozione e la Valorizzazione dei Prodotti Regionali formula le più vive congratulazioni a Mariano Nuzzo per la nomina alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento. Il nuovo importante incarico per il Soprintendente apre importanti prospettive. Infatti sempre proficua e positiva la progettualità e la sinergia con la Sovrintendenza messa in campo dall’IRVAT, con l’entusiasmo del Presidente Ciro Costagliola e di tutto il C.d.A. composto da Eugenio Gervasio, vicepresidente e dai consiglieri, Carmela Cotrone, Emilia Di Girolamo, Angela di Sivo, Domenico De Luca e Francesco Lupo.

L’IRVAT che ha costituito il Cluster Turismo Enogastronomico Campano, un’iniziativa pensata per promuovere e proteggere il ricco patrimonio enogastronomico della regione. Il Cluster mette insieme un’ampia rete di enti pubblici: Regione Campania, Anci Campania, le Province di Caserta, Salerno e Benevento, e i Comuni di Caserta, Marcianise e Caiazzo, università: Università Federico II di Napoli, Università Vanvitelli e Università del Sannio, ordini professionali: Consigli nazionali di Veterinari, Periti Agrari, Agrotecnici e Federazione regionale degli Agronomi, oltre ad organizzazioni di categoria, consorzi di tutela, associazioni, società, cooperative, fondazioni. Questa rete fa del Cluster un vero e proprio ecosistema dinamico, dove pubblico e privato possono collaborare per dare nuovo impulso al turismo e all’enogastronomia della Campania. L’iscrizione del Cluster all’European Cluster Collaboration Platform, apre nuove opportunità anche a livello europeo. L’IRVAT con questo strumento mira a sviluppare prospettive concrete e condivise per progettare strategie integrate, capaci di valorizzare appieno le potenzialità agroalimentari, culturali e turistiche del territorio. Ed è in questo contesto strategico la grande potenzialità sinergica con la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, per fare rete e mettere in connessione le energie locali, con l’obiettivo di promuovere e gestire in modo partecipato il territorio quale bene comune. Il cluster consentirà di creare strumenti di lavoro per la definizione di strategie integrate per la valorizzazione delle specifiche potenzialità agro-alimentari, culturali, economiche, turistiche del territorio.

Con gli auguri di buon lavoro a Mariano Nuzzo, già Soprintendente dell’Area metropolitana di Napoli e Soprintendente di Caserta e Benevento, che succede all’arch. Gennaro Leva, si auspica una prospettiva di grandi operatività mettendo in connessione le energie locali, con l’obiettivo di promuovere e gestire in modo partecipato il territorio quale bene comune.