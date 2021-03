Benvenuto Francesco Pio!

Maddaloni. Nulla è più bello di una nuova vita che sboccia. E ieri, 10 marzo 2021, in casa Sergio è stato un giorno bellissimo: alle ore 11.55 è nato Francesco Pio Sergio. Uno splendido bambino di 2,800 Kg. Francesco Pio aveva tanta voglia di venire al mondo che si è anticipato di una settimana rispetto alla data prevista. Il suo arrivo ha portato tanta gioia nella sua famiglia che lo attendeva con ansia. Il piccolo di casa oltre ad avere due genitori fantastici, mamma Angela e papà Francesco, era atteso con tanta trepidazione dal fratello maggiore Sebastiano di 20 anni che gli dà il benvenuto così: ” Avere in casa un piccolo ometto che piange è per noi tutti una novità. Sarà bellissimo prendersi cura di lui, dargli da mangiare, farlo addormentare. Francesco Pio ha portato un’aria nuova e magica a casa nostra”.

Un bambino molto fortunato, che crescerà circondato dall’affetto e dalle cure oltre che dei suoi genitori, del suo fratellone e dei suoi nonni Michela e Sebastiano, emozionati e felici come non mai.

Una nuova vita è gioia e speranza, oggi più che mai.

