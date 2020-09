BERLUSCONI POSITIVO AL COVID19

Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

L’ex premier e presidente di Forza Italia è “asintomatico, in isolamento a domicilio”, ha annunciato il suo medico personale Alberto Zangrillo. Il tampone, ha detto il primario di Anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele, gli è stato effettuato dopo il recente soggiorno in Sardegna. In quei giorni, tra gli altri, l’ex presidente del Consiglio, 83 anni, aveva incontrato l’imprenditore Flavio Briatore, esattamente lo scorso 12 agosto e venne ricoverato al San Raffaele per il Covid e nei giorni successivi poi dimesso.

Il leader di Forza Italia, 83 anni, si è sottoposto a un tampone programmato dopo un soggiorno in Sardegna. L’ex premier ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la riscontrata positività: “Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Putroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia“, ha detto Berlusconi nel corso di un collegamento con il Movimento azzurro donne.

Positivi però sono risultati anche al tampone i due figli di Silvio Berlusconi, Luigi, 31 anni, e Barbara, 36 anni, che ha avvertito sintomi durati un paio di giorni e che dovrànno osservare i protocolli sanitari di isolamento e non solo.

Il suo medico curante Alberto Zangrillo, direttore delle unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha assicurato: “È asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali”.

L’ex premier, politico e imprenditore italiano, conosciuto anche come il Cavaliere, soprannome assegnatogli dal giornalista sportivo Gianni Brera, in ragione dell’onorificenza a cavaliere del lavoro, conferitagli nel 1977 dal presidente della Repubblica Giovanni Leone e alla quale ha rinunciato nel 2014 dovrà dunque osservare un periodo di reclusione ed isolamento all’interno di quella che è la sua residenza di Arcore.

Molte le reazioni auguri di pronta guarigione e un abbraccio virtuale all’amico Silvio Berlusconi. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo l’apprendimento della notizia della positività del Cavaliere.

Al presidente Silvio Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d’Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto”. Lo afferma sui social il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, che a fine marzo fu positivo al Covid