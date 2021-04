Bernardeschi positivo al covid, ma Juve-Napoli si giocherà

Il match Juventus-Napoli pare sempre a rischio sempre con suspence questa partita non s ha da fare direbbe qualcuno alla vigilia del big match tra le due storiche rivali, non in lotta per lo scudetto (a differenza degli anni scorsi) in un campionato a tinte neroazzurre.

Dopo la sfida della nazionale italiana, Federico Bernardeschi il centrocampista ex giocatore della fiorentina è positivo al covid dopo che nella nazionale azzurra era scoppiato un vero e proprio focolaio che ha coinvolto tra gli altri, Verratti, Sirigu il portiere del Torino e 4 membri dello staff azzurro.

Il giocatore della Juve è in isolamento a casa sottoposto ai vari protocolli di rito al momento il dirigente della ASL di Torino in un intervista radiofonica a Radio Punto Uno ha dichiarato che il match al momento non è a rischio