BIANCA D’APONTE CON “STRANIERO” È FINALISTA ALLE TARGHE TENCO NELLA SEZIONE MIGLIOR CANZONE

“Straniero” di Bianca d’Aponte è finalista delle Targhe Tenco 2026 nella categoria “Miglior canzone”. Un importante riconoscimento per il brano e per la cantautrice aversana, scomparsa prematuramente a soli 23 anni nel 2003, proprio mentre stava lavorando al suo primo disco.

Il brano fa parte delle dieci canzoni contenute nell’album “Ensemble per Bianca”, selezionati tra il materiale che l’artista aveva lasciato: alcune tracce in forma di bozza su musicassetta, altre già arrangiate, altre ancora pronte per la pubblicazione. Tutti i brani sono stati restaurati e affidati ai musicisti dell’“Ensemble”, ciascuno libero di scegliere un proprio colore sonoro per valorizzare la voce, le idee e le intenzioni di Bianca d’Aponte, rendendo questo lavoro sorprendentemente attuale.

La pubblicazione dell’album rappresenta un nuovo gesto di cura verso l’eredità artistica della cantautrice, una voce che continua a parlare al presente con una sincerità rara e una profondità che non smette di toccare chi l’ascolta.

“Straniero”, che si avvale dell’arrangiamento di Bungaro, è un brano fra i più intensi e rivelatori del mondo poetico della cantautrice. Un testo che mette al centro il suo sguardo sul mondo: essenziale, visionario, capace di trasformare spaesamento e desiderio in un racconto intimo e universale.

Un lyric video della canzone è disponibile su YouTube all’indirizzo:

https://www.youtube.com/watch? v=EyZFqftFWZ0

In suo ricordo, da 22 anni ad Aversa si svolge il Premio Bianca d’Aponte, un festival e contest per cantautrici che è ormai un punto di riferimento per la musica di qualità nel nostro Paese. Il premio rappresenta un’occasione importante per le nuove artiste per proporre la propria musica, le proprie parole e la propria personalità espressiva.

Le finali della nuova edizione si svolgeranno al Teatro Cimarosa il 23 e 24 ottobre, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti.