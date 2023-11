Biblioteca economia Vanvitelli, Premio ai migliori talenti

Anche quest’anno il D.I.H.ce. – Digital Innovation Hub di Confartigianato Caserta (unico in provincia di Caserta ad essere stato incluso in Atlante 4.0, il portale nato su iniziativa promossa di Unioncamere e MISE) supporta i processi di innovazione digitale con strumenti, esperienza, progetti di innovazione, orientamento e corsi pratici.

In linea con le attività sopracitate, il D.I.H.ce. – in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”, con l’Ufficio Trasferimento Tecnologico dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”, Start Up Lab e con l’ASIPS della Camera di Commercio di Caserta – ha organizzato un executive program che si concentra proprio sui processi di trasformazione aziendale basati sull’innovazione digitale.

L’executive program è denominato D.I.B.T. – Digital Innovation for Business Transformation e si terrà dal 6 al 10 novembre 2023.

L’obiettivo del D.I.B.T. è formare gratuitamente i talenti digitali casertani in modo da prepararli ad affrontare e vincere la sfida dell’innovazione digitale.

Per raggiungere questo obiettivo, l’executive program D.I.B.T. prevede seminari e lezioni con rappresentanti delle Istituzioni, policy makers, docenti internazionali e manager per affrontare i temi dell’innovazione digitale e dei processi di trasformazione aziendale, attività di formazione on-field e una giornata di incontri one-to-one dedicata al match delle competenze digitali e al trasferimento tecnologico, con il coinvolgimento di tutti gli attori dell’innovazione: le risorse umane, gli imprenditori, gli spin-off, le imprese e i policy maker.

Alla fine del percorso 15 talenti digitali, selezionati dalle imprese innovative che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’ASIPS della Camera di Commercio di Caserta, avranno la possibilità di fare uno stage retribuito.

Attraverso il D.I.B.T., il Digital Innovation Hub di Confartigianato Caserta spera di gettare un primo seme per la creazione di un ecosistema dell’innovazione digitale a Caserta.

Presso il Dipartimento di Economia dell’Università Vanvitelli, in Corso Gran Priorato di Malta , n. 1, a Capua, l’appuntamento D.I.B.T. è fissato in Biblioteca., il 9 e 10 Novembre 2023 dalle ore 9:30 alle 13:00.

Alla Vanvitelli l’innovazione nel campo del digitale passa per la biblioteca. Le biblioteche del resto oggi sono “luoghi fisici e virtuali a disposizione delle persone e delle comunità per sviluppare nuove abilità e competenze, creare e potenziare relazioni, realizzare produzioni culturali, disporre di opportunità formative e di aggiornamento”. Il 9 Novembre 2023 ci sarà in un’ala della Biblioteca un corso di formazione per gli studenti con gli interventi del dott. F. Russo “Crescere in digitale: da start up casertana a PMI internazionale” e della prof.ssa V. Iscaro dell’Alabama A&M University dal titolo “Università: incubatori e TT: l’impatto dell’innovazione digitale”. Chiuderà il dott. R. Belli con un intervento dal titolo “Intelligenze artificiali e strategie d’impresa”. Il giorno 10 novembre 2023 ci sarà “V:spin-off/Start up day & match delle competenze digitali”. Introdurranno: prof..ssa M. A. Ciocia, prof. I. Zeni, prof.ssa V. Iscaro. Parteciperanno alcuni componenti dell’ecosistema dell’innovazione: dott. P. Brancaccio, Dott. F. Del Rosso, Dott. V. Golino; Dott. P. Lama, Prof.ssa Mazzoni, Dott. F. Mincione, Dott. A. Pinto, Prof. M. Sorrentino, Dott. C. Spadavecchia,, Dott. P. Vasquez. Il giorno 10 novembre in Biblioteca i lavori si concluderanno con la premiazione finale dei migliori progetti e migliori talenti digitali.