Bidoni e buste obbligatori per tutti. Nuovo calendario di conferimento rifiuti. Ecco tutto quello che c’è da sapere per la raccolta rifiuti

Maddaloni – Cmabiano le regole per il conferimento dei rifiuti a Maddaloni a partire dal 16 ottobre. Cambia il calendario della differenziata, cambiano le modalità di deposito. E la legge non ammette ignoranza. L’amministrazione comunale, in particolare l’assessore all’ambiente Claudio Marone, in collaborazione con l’ufficio ecologia, le Guardie Ambientali Volontarie e l’associazione Plastic Free sono partiti già da una settimana con una campagna informativa che non lascia spazio a vuoti e dubbi.

In tutte le case dei maddalonesi sono arrivati volantini informativi sulle modalità di conferimento e il nuovo calendario dettagliatto. Auto con megafono e vela stanno girando da giorni per le strade della città per informare e ricordare la data di inizio del 16 ottobre. A breve partirà anche la campagna informativa nelle scuole in concerto con l’assessore alla Pubblica Istruzione Annarita Santangelo. E questa mattina in piazza della Vittoria un gazebo informativo che sarà presente anche domenica 15 ottobre. Presenti il sindaco Andrea De Filippo, l’assessore all’ambiente Claudio Marone, le associazioni Plastic Free ed il Lions Club impegnato contemporaneamente anche nella raccolta sangue in una piazza adiacente, le GAV, la Polizia Municipale, i dipendenti dell’ufficio ecologia e una rappresentanza della ditta VELIA che gestisce la raccolta rifiuti in città.

” Mi preme chiarire che TUTTI devono ritirare i mastelli (bidoni) e i sacchetti per la raccolta differenziata, anche le persone residenti nei condomini. Basta essere muniti di tessera sanitaria e recarsi nei punti indicati sul volantino. Sono lo strumento indispensabile per il deposito dei rifiuti. A chi contesta che un solo giorno per la differenziata è poco vorrei chiarire che se si fa una corretta raccolta differenziata, di secco indifferenziato ne rimane davvero poco. Puntiamo ad alzare la percentuale di raccolta differenziata in città con la collaborazione e il senso civico di tutti i cittadini. L’amministrazione opera per le sue competenze ma il rispetto delle regole e del calendario è indispensabile per avere una città più pulita”.

A corredo del materiale informativo distribuito ed in distribuzione è possibile scaricare anche l’APP VELIA che fornisce tutte le informazioni. Sarà possibile ritirare i mastelli ed i sacchetti, secondo il calendario diffuso in ordine alfabetico all’ECOSPORTELLO in piazza della Vittoria, all’isola ecologica di via De Curtis e al centro polifunzionale ex macello di via Napoli. I trasgressori saranno sanzionati secondo le modalità previste dalla legge.