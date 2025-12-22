Bilancio annuale della criminalità

Nel corso della presentazione del bilancio annuale sull’andamento della criminalità in provincia di Caserta, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Manuel Scarso, ha illustrato i principali dati relativi al confronto tra gli anni 2024 e 2025, evidenziando un significativo miglioramento complessivo dei livelli di sicurezza sul territorio.

Nel periodo considerato si registra una riduzione complessiva dei reati pari al 9%, con il passaggio da 30.666 eventi delittuosi nel 2024 a 27.884 nel 2025. Un dato che testimonia l’efficacia delle strategie di prevenzione, controllo e repressione messe in campo dai Carabinieri, in sinergia con le altre Forze dell’ordine.

Reati in diminuzione

Particolarmente rilevante è la contrazione dei cosiddetti reati predatori:

Furti in generale : –16%;

: –16%; Furti in abitazione : –24%, diminuiti da 14.234 a 11.967 episodi;

: –24%, diminuiti da 14.234 a 11.967 episodi; Furti di autovettura: –15%, da 3.972 a 3.365 casi.

In flessione anche reati di elevato allarme sociale e di natura economica:

Estorsioni : –14%, da 213 a 183 episodi;

: –14%, da 213 a 183 episodi; Usura: –66%, con una riduzione da 15 a 5 casi.

Criticità e reati in aumento

Permangono, tuttavia, alcune aree di attenzione per fattispecie in crescita:

Rapine : +11%, da 381 a 425 casi;

: +11%, da 381 a 425 casi; Truffe e frodi informatiche : +6%, da 3.222 a 3.421;

: +6%, da 3.222 a 3.421; Reati in materia di stupefacenti: +7%, da 335 a 361.

L’incremento di tali reati è riconducibile sia all’evoluzione delle modalità criminali, in particolare nel settore digitale, sia all’intensificazione delle attività di controllo e contrasto, che ha consentito una maggiore emersione dei fenomeni.

Contrasto alla violenza di genere

Di particolare rilievo l’azione svolta nel contrasto alla violenza di genere. Nel periodo di riferimento si registrano:

circa 600 denunce ;

; oltre 100 arresti ;

; più di 500 deferimenti a piede libero.

Sono state inoltre effettuate oltre 400 Valutazioni del Rischio (VGR) e disposte altrettante applicazioni di braccialetti elettronici, a conferma dell’attenzione costante rivolta alla tutela delle vittime e alla prevenzione della reiterazione dei reati.

Omicidi

Nel 2025 si sono verificati 4 omicidi complessivi, per i quali gli autori sono stati tutti assicurati alla giustizia:

ad aprile due episodi, a Mondragone e a Cesa;

a giugno l’omicidio di un cittadino straniero a Capua;

a luglio un omicidio a San Marco Evangelista, nel quale è rimasta ferita anche una seconda persona.

Attività di intervento e risultati operativi

Nel periodo considerato, le richieste di intervento pervenute al Numero Unico di Emergenza 112 in provincia di Caserta sono state oltre 155.000, di cui più di 1.500 nella sola città capoluogo.

L’azione dell’Arma ha consentito di procedere nel 96% dei reati, con:

oltre 1.120 arresti (80% a carico di cittadini italiani);

(80% a carico di cittadini italiani); più di 5.400 deferimenti a piede libero (79% italiani).

Tali risultati sono stati resi possibili dall’impiego di 117.462 pattuglie e da una strategia operativa integrata, orientata sia alla prevenzione sia alla repressione dei fenomeni criminali.

Nel corso dell’anno, inoltre, 16 operazioni di servizio hanno colpito diversi sodalizi criminali, portando all’arresto complessivo di 90 persone.

Terra dei Fuochi e tutela ambientale

Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati ambientali nell’area della Terra dei Fuochi. A seguito dell’attivazione della Control Room (20 ottobre 2025), l’azione dei Carabinieri della provincia di Caserta ha prodotto i seguenti risultati:

506 pattuglie impiegate;

impiegate; 1.213 militari coinvolti;

coinvolti; 4 arresti ;

; 67 denunce per reati ambientali;

per reati ambientali; 51 siti sequestrati.

Questi dati confermano il rafforzamento dell’attività preventiva e repressiva in un contesto di primaria importanza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Conclusioni

Nel complesso, il quadro delineato evidenzia una criminalità in trasformazione, meno orientata ai reati tradizionali e sempre più rivolta a forme di violenza mirata e criminalità tecnologica. Un’evoluzione che richiede strategie di contrasto sempre più specializzate e un costante impegno delle istituzioni a tutela della sicurezza dei cittadini.