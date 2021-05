Bilancio approvato e IMU leggermente abbassata. Esiti del consiglio comunale di ieri

Comunicato Stampa.

Maddaloni. Il Consiglio Comunale della Città di Maddaloni , riunitosi nella giornata di ieri , ha approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 con 16 voti favorevoli .Tra i vari punti approvati anche la riduzione dell Imu dal 10,6 al 10,00 per mille . A darne notizia è l’Assessore al Bilancio Luigi Bove “L’ approvazione del Bilancio di previsione segna una tappa determinante è fondamentale del percorso dell’ Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Andrea De Filippo. Il lavoro svolto con i gruppi di maggioranza tutti e il voto favorevole anche di altri esponenti del consiglio come il consigliere Cortese segna il buon lavoro svolto secondo gli indirizzi politici e amministrativi del Sindaco De Filippo e dell’ Amministrazione e di fiducia verso il futuro “. Bove entra nel merito “ il bilancio di previsione ha visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti che in maniera chiara hanno sottolineato che il documento contabile contiene previsioni di entrata e di spesa realistiche e congrue e questo è un passaggio fondamentale. Nel bilancio di previsione approvato vi è un sensibile incremento delle previsioni delle entrate per quanto concerne anche il nuovo accordo con l’Interporto che per recupero Imu 2018 2019 pari a 500 mila euro L anno; continua inoltre l’attività di recupero per tributi mai riscossi in precedenza. Qualificante poi è il versante della spesa sia coerente per garantire i servizi e sia in conto capitale per investimenti. In generale , per le spese, c’è da sottolineare L intervento a favore delle partite iva colpite dal Covid con uno stanziamento complessivo di 150 mila euro; esenzione totale per due anni dei tributi locali per i negozi di prossimità di nuova apertura. Inoltre continua L’impegno per le manutenzioni stradali , rete idrica, verde pubblico, sistemazione rete idrica e manto stradale in via Mario Sena, via Tiglio San Biagio, via Campolongo , via Libertà, via Mercorio , rete fognaria in via Cucciarella, rotonda stradale in via Serao. Intervento anche di 50 mila euro per la video sorveglianza e 130 mila euro per la digitalizzazione. Continua l’impegno per la riqualificazione delle villette comunali in via CArmignano, Piazzetta Belvedere, via San Giovanni . E ulteriori interventi che segneranno un impegno ancora incessante per il territorio”. Inoltre L’ assessore Bove spiega la riduzione dell’aliquota Imu dal 10,6 per mille al 10 per mille “ su impulso del Sindaco abbiamo operato questa riduzione graduale ma storica sull’ Imu che era al massimo della legge a causa del dissesto economico finanziario e ora noi , con coraggio , riduciamo e saranno 9925 i contribuenti a beneficiarne”.