Bilancio positivo per la Polizia. Tante le operazioni sul territorio. Aumentano gli incontri nelle scuole

Maddaloni – Non basta una giornata dedicata per parlare di bullismo e cyberbullismo, temi e dinamiche sociali che sono diffuse purtroppo in maniera capillare soprattutto tra i giovani.

Come per ogni male, la miglior cura rimane la prevenzione e quale migliore esperto interpellare, se non la Polizia di Stato per affrontarli?

Incontri incentrati su queste problematiche nelle scuole di Maddaloni e dei paesi limitrofi il Commissariato di Polizia di Maddaloni li svolge da anni ormai, ampliando di anno in anno la sua platea, facendo rete con le scuole del territorio che è di sua competenza.

Il dott. Francesco Giaquinto, attuale dirigente del commissariato ed il suo vice, l’ispettore Giovanni Tagliafierro sono fermamente convinti che incontrare i cittadini di domani per parlare di legalità, giustizia e senso civico contribuisca a snellire anche il lavoro dei futuri poliziotti.

L’incremento dell’attività all’interno delle scuole è direttamente proporzionale all’intensificarsi del loro operato sulle strade e nelle città. Negli ultimi mesi, infatti, c’è stato anche un notevole aumento di operazioni di contrasto all’illegalità e alla delinquenza diffusa a vari livelli.

Il controllo capillare del territorio, con la presenza costante delle auto azzurre e bianche nelle strade dei comuni che vanno da San Felice a Cancello a San Marco Evangelista ha fatto sentire i residenti maggiormente tutelati. Alcuni arresti, svariati fogli di via e innumerevoli controlli sia amministrativi che sulle strade hanno fattivamente migliorato la qualità della vita.

Criminali e trasgressori non hanno vita facile, ed è anche questo che il dott. Giaquinto ed i suoi uomini spiegano agli studenti che incontrano e che sono sempre molto curiosi di capire, oltre la visione cinematografica, come si svolge realmente la giornata di un poliziotto. E se da un lato ci sono tanti affascinati dalla divisa, ci sono anche coloro che sono invece attratti da una vita fuori dalle regole apparentemente più accattivante. Quando poi, con chi affronta la strada ed i delinquenti, si entra nelle questioni, l’entusiasmo lascia spazio alle riflessioni e alle “conversioni”.

Per questo il loro impegno sta continuando di pari passo nelle scuole. Giovedì, ultimo in ordine di tempo, il vicequestore aggiunto dott. Francesco Giaquinto con l’ispettore dott. Giovanni Tagliafierro e l’assistente capo coordinatore Domenico Santangelo hanno incontrato gli alunni dell’I.C. “Fermi” di Cervino. E sono già in programma per il mese di marzo appuntamenti in altre scuole tra Maddaloni e i comuni della valle di Suessola.