Bimbo accusa malore mentre fa i compiti: gravissime condizioni

Oristano. Una drammatica serata, venerdì sera, per una famiglia del posto e per tutta la Comunità.

Un bambino di 8 anni, si è sentito male, improvvisamente, mentre faceva i compiti, presso la sua abitazione.

I genitori hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi, i quali, data la gravità della situazione, (il piccolo è stato colpito da un’emorragia cerebrale), hanno disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso, accompagnato dai genitori a bordo, all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Una volta giunti al Brotzu, dalla piattaforma dell’elisoccorso il bimbo è stato trasportato all’interno del reparto dalle ambulanze del 118 ed è ricoverato, attualmente, in Neurochirurgia, in condizioni gravissime.

I medici stanno facendo di tutto per salvarlo.

Sui social sono comparsi tantissimi post di preghiera per il piccolo, che lotta tra la vita e la morte, ai quali ci uniamo sentitamente affinché il bambino possa superare tutto, al più presto.