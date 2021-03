Bimbo di 22 mesi muore ad Aversa

Dramma ad Aversa, dove si è spento a soli 22 mesi il piccolo Andrea Nobisso. Un lutto che getta nello sconforto l’intera comunità che in queste ore si è stretta in intorno al dolore immenso della famiglia. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio giunti finora su Facebook ai genitori Serena De Biase e Giuseppe Nobisso,ancora sotto choc per la perdita del loro figlio.

Ancora da capire restano le cause che hanno portato al decesso del piccolo angelo,in onore del quale verranno celebrati quest’oggi i funerali e potergli dare così un ultimo saluto. Il piccolo rito avrà più precisamente luogo alle ore 16:00 nella Parrocchia di S. Maria Teresa del Bambino Gesù di Aversa.