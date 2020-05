Bimbo di 4 anni muore cadendo in piscina. L’autorità giudiziaria apre un’inchiesta per omicidio colposo.

Anthony Ciotola è deceduto a 4 anni cadendo in piscina nella villetta popolare di famiglia in via Ripuana a Varcaturo, mentre si trovava in compagnia della sorella 19enne. I genitori non erano in casa. Il bambino era nella sua stanzetta a guardare i cartoni animati. Inutile la disperata corsa all’ospedale, all’arrivo dell’ambulanza in ospedale il bimbo era già morto. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Giugliano e il magistrato di turno della procura di Napoli Nord che ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia.

La stessa sera sulla strada per l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli portavano il vestitino da far indossare al figlio deceduto il padre e il fratellino di sette anni, che tuttavia, sono stati coinvolti in un drammatico incidente sulla strada verso l’ospedale. L’auto in cui erano a bordo, in collisione con altri veicoli, si è ribaltata più volte

L’uomo è stato ricoverato in codice rosso mentre il figlio di sette anni è rimasto fortunatamente illeso.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia stradale, che ha chiuso la strada SS7 tra Licola e Quarto per diversi minuti per ripristinare il traffico.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione di Varcaturo e quelli della compagnia di Giugliano.

L’autorità giudiziaria ha aperto un fascicolo sull’accusa di omicidio colposo. Gli inquirenti hanno infatti avviato un’inchiesta contro ignoti dopo aver effettuato gli accertamenti del caso. Le indagini in corso sono volte alla ricostruzione esatta della dinamica con cui è avvenuta la tragedia soprattutto riguardo la morte del bambino.