Binomio sport e comunità: l’incontro con l’Arcivescovo Lagnese

Caserta. Questa mattina, lunedì 16 Marzo, nella sala “Papa Francesco ’24” della Curia di Caserta, si è tenuto un incontro, fortemente voluto e promosso da Don Stefano Giaquinto della Parrocchia San Michele Arcangelo di Casagiove, con le due delegazioni sportive Casertane: La Casertana F.C. con Giuseppe D’Agostino e la Paperdi Juvecaserta Basket con Francesco Farinaro, alla presenza dell’Arcivescovo Pietro Lagnese, con la partecipazione degli studenti delle scuole medie insieme alla Preside, Angela Maccauro dell’ I.C. Moro-Pascoli di Casagiove.

L’incontro è stato volto a sottolineare come sport, istituzioni e comunità possano collaborare per promuovere valori come rispetto, lealtà, responsabilità e lavoro di squadra.

Un binomio di colori quello rossoblù della Casertana e bianconero della Paperdi, nel segno della Casertanità, per sancire un binomio fondamentale: comunità e sport.