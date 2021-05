BIODIGESTORE PROSEGUONO GLI INCONTRI

Proseguono gli incontri per quel che concerne il biodigestore a Caserta.

Il Meetup Caserta, nel prosieguo del percorso “Caserta Bene Comune” volto alla realizzazione del programma politico cittadino costruito “dal basso” in vista della partecipazione alle prossime Amministrative Comunali di Ottobre, presenta il prossimo evento di informazione, controinformazione e dibattito sul tema:

L’incontro si avvarrà del contributo di ospiti impegnati da tempo a livello cittadino e sovralocale sulle tematiche in oggetto, e ci saranno o quanto meno dovrebbero essere presenti tra gli altri: la Presidente del Comitato “Caserta grida no al biodigestore”, Francesca BRIZZI, il progettista dell’impianto aerobico di Tivoli, ing. Francesco GIRARDI, lo scrittore e giornalista d’inchiesta Salvatore MINIERI, e la Presidente della Commissione Ambiente del Senato, Vilma MORONESE.

L’evento si terra in modalità virtuale come Meeting da remoto su piattaforma jeetsi Meet all’indirizzo per chi volesse ecco di seguito il link al quale prendere parte al meeting che si terrà sulla piattaforma web

https://meet.jit.si/meetupcaserta