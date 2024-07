Birreria a San Leucio isolata a causa della ZTL

Caserta.

Dal 15 Luglio nel quartiere di San Leucio a Caserta e’ attiva la Ztl all’altezza del civico 35, ovvero nelle immediate vicinanze della salita che conduce alla Vaccheria.

Il varco sarà attivo fino al 15 ottobre tutti i giorni, dalle ore 19 alle ore 6 del mattino successivo.

Questa nuova disposizione ha portato con sé un notevole disagio per chi possiede e porta avanti un locale commerciale aperto esclusivamente la sera.

La birreria Malto Reale infatti si trova proprio in località Vaccheria e di conseguenza si ritrova isolata e difficilmente raggiungibile dall’inizio della zona a traffico limitato.

Per sostenere il disagio patito dal gestore del locale, il Consigliere Comunale Raffaele Giovine, ha presentato una nota al Prefetto nella quale sottolinea la situazione incresciosa venutasi a creare: “Da pochi giorni, è attivo un dispositivo di Zona a Traffico Limitato, tutti i giorni dalle 19 alle 6, che rende irraggiungibile l’attività commerciale. Nello specifico, gli avventori sarebbero costretti a parcheggiare a 1,5 km dall’attività, con la problematica ulteriore che a quell’altezza non esistono aree per la sosta – si legge nella nota.

Lo scenario espresso mette in crisi il tessuto aziendale già molto fragile nella nostra regione urbana. Ritenendo che il nostro territorio non possa permettersi di abbassare ulteriormente i livelli occupazionali, provvedo a chiederle un incontro urgente”.