Black out al buio

La Giunta Comunale di Maddaloni ha approvato, nei giorni scorsi, una delibera di esenzione del pagamento della Tosap fino al 31 Ottobre 2020 per ristoranti, bar e pizzerie che chiederanno di utilizzare ulteriore spazio entro il 50% di quanto già utilizzato.

Tutto ciò per venire incontro ad alcune delle attività commerciali danneggiate dal Covid 19, secondo il decreto legge n 34 del 2020.

Dare questa opportunità però vuol dire anche mettere in condizioni i gestori di lavorare in tranquillità e sicurezza, anche con il minimo. Fondamentale dovrebbe rimanere il controllo del territorio per scongiurare quanto accaduto sabato notte che non ha nessuna giustificazione ed è semplicemente un atto barbarico.

Inoltre ci è stato segnalato che da ben 3 anni non viene sostituita la lampadina ad un lampione in piazza Umberto I, che illumina proprio lo spazio antistante la pizzeria. Dare un’opportunità senza queste piccole accortenze è inutile. Le cene a lume di candela sono romantiche e ogni tanto vanno anche bene.

Sostituire 2 lampadine fulminate non dovrebbe essere una notizia, ma quando si aspetta da 3 anni, forse è meglio evidenziarlo, con la speranza di aver reso, come è trai nostri obiettivo,un utile servizio alla città.

Nella foto il lampione interessato.