Ble Decò Juvecaserta. Alfonso Zampogna è il nuovo regista

Un nuovo regista sbarca in casa bianconera. Alfonso Zampogna sarà un nuovo giocatore della Ble Decò Juvecaserta 2021 per la stagione 2023/2024. Giocatore polivalente, che egregiamente si divide nelle posizioni di play e di guardia, il reggino classe 2000, ha fisico, visione di gioco e mano mortifera al tiro, caratteristiche che lo rendono un esterno sfrontato e senza paura di sentire il contatto. Muove i primi passi sul parquet tra le fila della Lumaka Reggio Calabria, prima del trasferimento a Reggio Emilia. Qui, dopo la trafila delle giovanili, arriva a esordire in serie B, nell’annata 2018-2019, ed i suoi numeri sempre in crescita anno dopo anno gli valgono la chiamata di Alessandria prima e di Vicenza poi. In Veneto le sue cifre di gioco sono notevoli, è costantemente una spina nel fianco per gli avversari in uscita dalla panchina, ritagliandosi un ruolo da protagonista nel secondo posto della squadra biancorossa. Da qui la chiamata da parte di Roseto e coach Quaglia, che lo hanno avuto nelle ultime due stagioni. Nella Roseto del 2022, che vince il suo girone e arriva a giocarsi la finale promozione di Serie B, Zampogna produce 8 punti e 2 assist di media, sempre come sesto uomo dalla panchina, col 41% dalla lunga distanza. Nell’annata appena finita, con la truppa abruzzese che centra il secondo posto nel girone – che è stato quello dei bianconeri – e si ferma alle semifinali playoff, la combo guard reggina, nonostante un infortunio, chiude con numeri in crescendo: 9.2 punti di media, accoppiati a 2,4 rimbalzi e quasi 2 assist a serata, col 52% dal campo, compreso il 38% dalla lunga distanza e un 80% a cronometro fermo. Quest’anno, quando ha incrociato le armi contro la Ble Juvecaserta 2021, che ora lo ha voluto in cabina di regia, ha sempre giocato senza paura e con dedizione assoluta, un lottatore da coltello fra i denti sgusciante e capace di essere decisivo anche in fasi episodiche di un match. Ha avuto anche un assaggio del colore e del calore della tifoseria bianconera che è pronta ad accoglierlo, visto che il match di ritorno tra Caserta e Roseto è stata la storica giornata in cui Oscar e Tato Lopez erano ospiti al PalaPiccolo. Zampogna è una guardia di chiara ispirazione moderna, di grande personalità, oltre che dotata fisicamente e tecnicamente, inoltre ha tanta esperienza già sulle spalle nonostante sia un classe 2000 ed in ultimo, cosa da non sottovalutare, ovunque sia andato, ha portato un suo contributo, la sua impronta, con formazioni che si sono confermate ai vertici delle classifiche. Sa come si vince e può essere una grande addizione in cabina di regia e in fase balistica per la truppa del presidente Francesco Farinaro.