Ble Decò Juvecaserta Dopo gli allenamenti delle prime due settimane, ecco il battesimo del campo

Dopo gli allenamenti delle prime due settimane, ecco il battesimo del campo. Il debutto stagionale della Ble Decò Juvecaserta 2021 sarà domani, sabato 2 settembre, sul parquet del Pala Angioni-Caliendo di Maddaloni. Alle ore 18.00 la palla a due di quello che è un derby dal fascino antico, contro la Scandone Avellino, squadra di Serie B interregionale che ha rilevato il glorioso titolo della compagine irpina, scomparsa qualche anno fa dopo tante stagioni in serie A.

Sarà la prima volta insieme per il gruppo bianconero, un vero e proprio battesimo del fuoco, che proporrà vecchi e nuovi volti. È da questi match che comunque si creano le giuste alchimie fra i giocatori. Non da sottovalutare un avversario ambizioso, che nella nuova categoria non vorrà certo far da comparsa e che agli ordini di coach Nino Sanfilippo ha costruito un roster importante per la sua categoria. Sotto i tabelloni per i biancoverdi ci sarà quel Luigi Cianci che era sul parquet nell’ultima volta dei bianconeri della passata stagione, nella gara 5 contro Teramo. Cabina di regia affidata all’esperienza di Trapani, mentre occhio all’esterno comunitario Joaquin Sanchez, go to guy designato. La Scandone possiede un buon mix di giovani e di giocatori di categoria, e certamente offrirà un test probante ai bianconeri.

Questo il commento di coach Luise alla vigilia del match: “L’amichevole di sabato ci darà la possibilità di proseguire quel processo di conoscenza reciproca e di miglioramento della nostra condizione, sia fisica che tecnica. Lavoriamo sodo con lo scopo di arrivare pronti per la prima giornata di campionato. Una gara come questa ci permetterà di avere una prima verifica di quello che abbiamo fatto nelle prime due settimane, con un occhio particolare alla tenuta fisica e all’amalgama che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Sicuramente avremo delle prime indicazioni su cui poi poter lavorare nei successivi allenamenti”.