Blitz a Latina dei carabinieri contro il caporalato

Blitz delle forze dell’ordine a Latina nel Lazio, sette arresti per sfruttamento illegale di manodopera soprattutto per quel che concerne gli stranieri adibiti a mansioni di raccolta ortaggi e non solo.

Dopo gli arresti dunque è stato emesso il provvedimento da parte del tribunale di Latina per gli sfruttatori che, avevano alle proprie dipendenze persone che non erano messe a posto e lavoravano quasi tutto il giorno nei vari campi di raccolta. E’ emerso altresì che nei campi oggetto del blitz si usavano fitrofarmaci, al fine di accelerare la crescita nonche’ l’immissione sul mercato di vari prodotti della terra.

Ma cosa sono i fitofarmaci ? Sono conosciuti anche come i pesticidi usati anche con finalià protettive nei confronti dei vari prodotti, tuttavia i fitofarmaci In botanica, in passato, qualsiasi medicamento di origine vegetale. Oggi indica sia gli antiparassitari (pesticidi) usati per la protezione delle colture vegetali sia, in senso più generale, le sostanze usate nella prevenzione e nella cura delle malattie delle piante.

Sotto un link dove potrete trovare un breve video a conferma di quanto scritto nell’articolo.

https://www.latinatoday.it/cronaca/operazione-caporalato-terracina-video.html