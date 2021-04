Blitz anti-camorra, Santillo (M5S): “Plauso a forze dell’ordine, c’è bisogno di economia sana”

Roma, 19 aprile 2021. “Estorsioni, intimidazioni, traffico di stupefacenti: la camorra dei clan alle falde del Vesuvio continuava a distruggere un territorio martoriato da decenni di malaffare.

L’operazione anticamorra dei carabinieri di questa mattina, coordinata dalla DDA, ha portato all’esecuzione di 26 provvedimenti di custodia cautelare, nei confronti di soggetti appartenenti a due sodalizi criminali dell’area vesuviana, che sembrerebbero legati anche ai clan della ‘ndrangheta calabrese. Il blitz ha comportato il sequestro di beni per circa 50 milioni di euro.

Mi chiedo come sia possibile che ancora oggi questi apparati criminali pensino di poter esercitare una prepotenza così forte sui nostri territori. Un plauso, ancora una volta, va fatto alle forze dell’ordine che affermano la presenza dello Stato: le loro attività dimostrano ai cittadini onesti che c’è speranza, ma soprattutto che c’è giustizia e tutela per chi si ribella al crimine organizzato.

Mai come oggi abbiamo bisogno di un’economia sana, pulita e priva di condizionamenti malavitosi, che possa rilanciare il tessuto economico e produttivo del territorio dopo il dramma della pandemia.” Lo ha dichiarato il vicepresidente M5S al Senato Agostino Santillo, intervenendo sull’operazione dei carabinieri nei confronti di due clan del vesuviano, in Campania.